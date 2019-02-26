شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تقدم هاتفها القابل للطي «Mate X».. تعرف على مواصفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة هواوي لأعمال المستهلكين خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقال 2019 عن أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس: HUAWEI MATE X لتمضي في اتجاه جديد تماماً لتصميم غير مسبوق يمتاز بالقدرة على الطي.

يعكس هذا الطراز الجديد الروح الابتكارية لشركة هواوي في سلسلة هواتفها HUAWEI MATE فيقدم «مفصل جناح الصقر» (FALCON WING MECHANICAL HINGE)، ورقاقة الموديم متعدد الأنماط بالونج 5000 بتقنية 7 نانومتر، والبطارية عالية السعة باستطاعة 4500 ميلي أمبير ساعي والتي يدعمها أسرع شاحن من نوع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 55 واط بالإضافة إلى أنه يمتاز باللون الأزرق النجمي الجديد.

والميزة الجديدة في هذا الهاتف أنه عندما يطوى يصبح هاتفاً ذكياً ضخماً بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات، وهذا التصميم متعدد المقاسات يحدث قفزة في كل من الإنتاجية والتجارب الترفيهية على جهاز نقال.

وبهذه المناسبة قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي «استطعنا الوصول إلى هذا التصميم المبتكر من الهاتفHUAWEI MATE X بفضل مواصلة هواوي بذل جهود لا تهدأ في مجال البحث والتطوير. إنه رحلة إلى بقاع جديدة، وسلالة من الهواتف الذكية تجمع بين القدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس مع شاشة قابلة للطي ونظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي وواجهة استخدام جديدة تماماً تقدم للمستهلكين تجربة استخدام غير مسبوقة. يفتح الجهاز HUAWEI MATE X باباً جديدًا إلى الحياة الذكية على شبكات الجيل الخامس».

نتيجة تجربة هواوي لنماذج اختبارية جزئية وجديدة من الهواتف الذكية بأشكال وأحجام متعددة، وصلت إلى ابتكار الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي 2 في 1: HUAWEI MATE X الذي يمتاز بلوحة أوليد مرنة عالية القوة مع مفصل جناح الصقر.

وتمتاز شاشة العرض المزدوجة من مقاس 6.6 بوصة في الهاتف HUAWEI MATE X أنها شاشة عرض كامل حقيقية، فحين فتحها تتحول إلى شاشة مقاسها 8 بوصة ولا تزيد سماكتها عن 5.4 ميليمتر.

وهي تعرض الصور بوضوح وتفاصيل كبيرة فضلًا عن أن لوحة الشاشة ذاتها آمنة ومتحملة للاستخدام وتمتاز بأنها رائعة في تبديد الحرارة. نظرًا لكونه جذابًا ، فإن الهاتف الذكي القابل للطي يأتي بلون أزرق جديد يجمع ما بين جمال التكنولوجيا ويرتقي بمعيار المنافسة إلى مستويات جديدة لمستقبل الهواتف الذكية.