المرصد السوري: زيادة حادة في الضربات الجوية بشمال غرب البلاد

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك تصعيدا ملحوظا في الضربات الجوية في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة اليوم الثلاثاء، مما دفع آلاف المدنيين للفرار من بلدة خان شيخون.
وقال المرصد إن مسلحين أطلقوا صواريخ على عدة بلدات في الجزء الشمالي من محافظة حماة، مما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة سبعة آخرين فيما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق خفض التصعيد.
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