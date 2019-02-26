انت الان تتابع البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قوائم الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، برفع اسم "السودان" من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار رئيس البرلمان العربي في رسائل مكتوبة إلى أن هذا الطلب يأتي بناءًا على ما خلصت له جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي بتاريخ 10 فبراير 2019 بشأن مناقشة وضع اسم "السودان" على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تأكد التزام الأخيرة بالقرارات الدولية دون مخالفة.

ونوه إلى أن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان العربي، أكدت تنفيذ السودان لكافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى تحقيق السودان متطلبات الجولة الثانية من الحوار الأمريكي- السوداني .وأكد "السلمي" على الجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها جمهورية السودان