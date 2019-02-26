أطعمة صحية مرتفعة السعرات تساعدك على اكتساب الوزن

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من النحافة الشديدة أو يرغبون في اكتساب كيلوجرامات عدة إلى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات، ولكن هناك الكثير من هذه الأطعمة ضار ويؤدي لاكتساب الدهون عوضا عن اكتساب الكتلة العضلية التي تزيد من الوزن دون أن تضر الجسم؛ لذا عليك الاختيار المناسب، وفقا للعين الإخبارية.

تُسبب النحافة مشكلات صحية لا تقل خطورة عن تلك التي تُسببها السمنة، فهي تقلل من طاقة الجسم كما تبعث على الشعور المستمر بالتعب، ويصبح الشخص غير قادر على أداء مهامه اليومية المعتادة، وفي معظم الأحيان فإن من يعاني من النحافة يصبح مُعرضا أكثر من غيره لنقص الفيتامينات والمعادن وغيرهما من العناصر الغذائيّة المهمة لصحة الجسم.

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أطعمة صحية مرتفعة السعرات تزيد الوزن

تنصح دكتورة منال شرف الدين، استشاري التغذية العلاجية بالقاهرة، قراء "العين الإخبارية" بأطعمة صحية عدة مرتفعة السعرات تساعد على اكتساب الكتلة العضلية وهي:

1.الحليب

من أهم الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن وبناء العضلات لأنه غني بالبروتينات، والكالسيوم، والعديد من الفيتامينات والمعادن.

2. الأرز

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الأرز غني بالكربوهيدرات وقليل الدهون كما أنه يساعد على فتح الشهية.

3. المكسرات

تساعد كميات قليلة من المكسرات على اكتساب عدد كبير من السعرات الحرارية.

4.اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء غنية بالكرياتين وهو من المكملات الغذائية التي تساعد على بناء العضلات مع الحرص على أن تكون قليلة الدهون.

5. الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على سعرات حرارية عالية تعمل على زيادة الوزن، كما تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، ويمكن تناول الفواكه المجففة مع اللبن والمكسرات للحصول على أكبر عدد ممكن من السعرات في وجبة واحدة.