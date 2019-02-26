دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: ساعة Nubia Alpha الذكية تقدم صورة للهواتف القابلة للإرتداء

خلال وقبل كونغرس الهواتف العالمي 2019 في برشلونة ظهرت الهواتف القابلة للطي لتمثل نقلة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، وذلك بفضل وجود شاشات OLED القابلة للطي والتي تساعد على تقديم منتجات مختلفة للمستخدمين بسبب مرونتها العالية.

هذه المرة كانت Nubia حاضرة لكن بفكرة مختلفة عن سامسونج وهواوي وTCL، حيث عرضت ساعة ذكية باسم Nubia Alpha مختلفة عن الساعات المتواجدة بالسوق بوجود شاشة كبيرة ومزايا إضافية، وهو ما يجعلها تحمل مزايا أقرب للهاتف الذكي القابل للإرتداء.

وتمتلك الساعة شاشة بقياس 4 بوصات بأبعاد تقتر إلى 5:1 بسبب قدومها بالطول، وتقول الشركة أن الشاشة يمكن ثنيها أكثر من 100 ألف مرة دون تأثير وهو ما يساعد على استخدامها بكل أريحية. ويأتي بجانب الشاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل لتقديم مزايا إضافية كالهواتف الذكية.

وتعمل الساعة مع معالج Snapdragon Wear 2100 من كوالكوم وتحتوي على ذاكرة رام بسعة 1 جيجا بايت مع سعة تخزين داخلية 8 جيجا بايت. كما تمتلك بطارية بقدرة 500 ملي أمبير / ساعة يمكنها أن تدوم يوم أو يومين بالاستخدام العادي.

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وتعمل Nubia Alpha بنظام أندرويد مصمم من الشركة نفسها يشبه بشكل أكبر أنظمة الساعات الذكية أكثر من الهواتف. كما تقدم نسخ تعمل بالبلوتوث وأخرى بالشريحة الإلكترونية.

الساعة ستكون متاحة خلال الفترة القادمة، وستبدأ من سعر 449 يورو، فيما سيرتفع السعر لنسخة الشريحة ليصل 549 يورو للون الأسود و649 يورو للنسخة الذهبية المطلية بذهب عيار 18.

التدوينة MWC19: ساعة Nubia Alpha الذكية تقدم صورة للهواتف القابلة للإرتداء ظهرت أولاً على عالم التقنية.