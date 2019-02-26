دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تطور محفظة بلوك تشين للعملات المشفرة في هواتف S10

أطلقت سامسونج سلسلة هواتف S10 الأسبوع الماضي وتحدثت وقتها على العديد من الترقيات في نظام التشغيل وعتاد الهاتف، وهو ما أظهره كهاتف أكثر من رائع بسبب المواصفات التي يمتلكها. لكن على ما يبدو أن الشركة لم تعلن عن كل شيء حول هاتفها في ذلك الوقت، خاصة بظهور ميزة كبيرة بامتلاكه محفظة بلوك تشين.

بحسب ما أظهرته التقارير، فإنه تم بناء محفظة للعملات الرقمية المشفرة مبنية على تقنية بلوك تشين وتم تضمينها داخل الهاتف، وهو ما يسمح لها بتخزين بيانات العملات الرقمية والتحويلات وغيرها. وهذه المحفظة تساعد المستخدمين على تخزين بيانات عملة بتكوين الأشهر، بجانب ايثيريوم وكذلك Cosmo Coin الكورية التي تمتلكها سلسلة متاجر التجميل Cosmo هناك وتزود مستخدمي تطبيقها Cosmee بهدايا من العملة لاستبدالها لاحقًا عند كتابة مراجعات حول منتجاتها.

ليس هذا فحسب، بل أن سامسونج ستقدم الدعم لعدد من التطبيقات التي تعتمد على اللامركزية في تعاملاتها وهي بالأحرى التطبيقات المبنية على تقنية بلوك تشين. وستقوم الشركة على تخزين المحفظة في مكان لا يستطيع النظام الوصول له وذلك بفضل حماية Knox التي تقدمها وستفصل بين عمل المحفظة والإجراءات العادية للنظام.

وبجانب ذلك، فإن الشركة الكورية تحدثت عن دعمها لعملة Enjin Coin؛ وهي عملة مبنية على نظام ايثيريوم وتم تطويرها لمحبي الألعاب لتبادل العملات الرقمية، وقد تم تدشينها سابقًا في كوريا. كما أن سامسونج ستقدم الدعم مستقبلًا للدفع والشراء بدون تلامس أي جهاز مع الأخر، وذلك عبر استخدام العملات الرقمية المشفرة.

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تعتبر سامسونج هي الأولى بين أكثر شركات الهواتف الذكية مبيعًا التي تقدم تقنية بلوك تشين في هواتفها، وهي خطوة جبارة في تطور العملات الرقمية وطريقة التعاملات باستخدام الهواتف وكذلك تخزين بيانات الهوية والأمور التعريفية، الأمر الذي قال عنه فيل تشين مدير HTC قبل فترة بأنه يمثل المستقبل وذلك بفضل تخزين البيانات الأمن واللامركزية.

كانت HTC قد كشفت عن هاتفها Exodus في العام الماضي وأتاحته للشراء عبر العملات الرقمية فقط وبسعر تجاوز 1,000$ وهو الأمر الذي قامت به Finney بإطلاق هاتف على نفس الشاكلة وبسعر شبيه، إلا أن هاتف جالاكسي S10 سيكون متاحًا بسعر أقل مع مواصفات أعلى بكثير من الهواتف السابق في حال الاهتمام بالتقنية والعملات المشفرة.

التدوينة سامسونج تطور محفظة بلوك تشين للعملات المشفرة في هواتف S10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.