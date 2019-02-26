دول خليجية شعبها ضمن "الأكثر صحة" في العالم

واعتبر الشعب البحريني، الأول عربيا في القائمة العالمية، وإن كان الـ36 عالميا، وجاءت قطر بعد البحرين ثم لبنان والإمارات وعمان.

وسيطرت الدول الأوروبية على القائمة التي نشرتها بلومبرغ للشعوب الأكثر صحة في العالم لعام 2019، حيث جاءت أسبانيا في المركز الأول بعد أن كانت في المركز السادس بالمؤشر السابق عام 2017.

آيسلندا، وسويسرا والسويد، والنرويج، كانت من ضمن الدول العشر الأولى في الترتيب.

أما اليابان فشعبها الأكثر صحة في آسيا، وحلت مكان سنغافورة في الترتيب الجديد، حيث وصلت للترتيب الرابع.

ويقول خبراء إن النظام الغذائي من العوامل الأساسية، التي تتحكم في الحالة الصحية للشعوب.