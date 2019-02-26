شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، أنها تسلمت اليوم حكماً قضائياً نهائياً من المحكمة العامة بالرياض بإلزام وزارة الإسكان بسداد مبلغ 8.22 مليون ريال كأجرة مثل مقابل التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها، اليوم الثلاثاء، على موقع السوق المالية السعودية، إن الحكم صدر من المحكمة العامة بالرياض وتم تأييده من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بإلزام وزارة الإسكان بسداد المبلغ.

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وأكدت الشركة أنه لا توجد أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وأوضحت أن “الأثر المالي المترتب على هذه القضية سوف يظهر بقائمة الدخل في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 بإجمالي المبلغ”، بحسب “العربية”.

وأشارت الشركة إلى أنها كانت قد رفعت دعوى “ملكية عقار” ضد وزارة الإسكان في 29 رجب 1434هـ تطالب فيها الوزارة بإيقاف التعدي على أرض الشركة بمنطقة حفر الباطن (طريق حفر الباطن/ الرياض)، حيث قامت وزارة الإسكان باستقطاع جزء من أرض الشركة بمقدار 41.71 ألف م2.

ويأتي الحكم بدفع هذا المبلغ “كأجرة مقابل التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن/الرياض”.