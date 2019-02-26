شكرا لقرائتكم خبر عن حساب سري لـ «تركي الفيصل» على «تويتر».. كيف يستخدمه؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف رئيس الاستخبارات السعودية سابقا الأمير تركي الفيصل، أنه يملك حساباً على “تويتر” لمعرفة ما يجري حول العالم، لكنه لن يفصح عنه.

Advertisements

وذكر الأمير تركي خلال حوار في منتدى مسك للإعلام الذي يقام اليوم الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون، أنه يبدأ يومه صباحاً بقراءة الصحف المطبوعة، ثم يتصفح تويتر لمتابعة الأخبار العاجلة ويتصفحه أيضا مرة أخرى قبل النوم.

وأضاف أنه لن يفصح عن حسابه حتى لا يتعرض لتطفل الآخرين، مشيراً إلى أنه لا يغرد من هذا الحساب، ولكنه يستمتع بتغريدات الآخرين.