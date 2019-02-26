دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ميزات Digital Wellbeing من قوقل تدعم المزيد من الأجهزة

لأول مرة رأينا فيها الإعلان عن ميزات Digital Wellbeing من قوقل، كان في مؤتمرها الخاص بالمطورين Google I / O 2018 للعام الماضي، على أن تكون هذه الخاصية مصممة لمساعدة مستخدمي أندرويد على مراقبة استخدام الهاتف والتطبيقات، ومن خلال هذه الخاصية يمكن أيضًا تنشيط وضع عدم الإزعاج وإدارة الإشعارات والاستفادة من الثيّم الرمادي المُدرج.

ولفترة من الزمن كانت مزايا Digital Wellbeing تقتصر على هواتف Pixel و Android One، ولكن لن يطول هذا الأمر، حيث وفقًا لمقالة نشرتها قوقل اليوم على مدونتها، أعلنت فيها الشركة عن دعم المزيد من الأجهزة لهذه الميزة بما في ذلك هواتف موتورولا موتو جي 7 القادمة.

وأشارت الشركة أيضًا أنها تعمل مع شركاء لإحضار هذه الميزة للمزيد من الهواتف، والتي تشمل هواتف جالكسي أس 10 و Razer Phone 2، على أن يحصل الهاتف الأخير على مزايا Digital Wellbeing كجزء من تحديث أندرويد 9.0.

أخيرًا إذا كان لديك جهاز بيكسل أو أندرويد ون يعمل بنظام أندرويد 9.0، فيُمكِنُكَ تجربة Digital Wellbeing من قائمة الإعدادات.، وسيتعين على الجميع الانتظار لتجربة الميزة، وإن كنت لا تُحب الانتظار فتطبيق ActionDash يتضمن جميع ميزات هذه الخاصية وأكثر وهو متاح على أي جهاز أندرويد.

التدوينة ميزات Digital Wellbeing من قوقل تدعم المزيد من الأجهزة ظهرت أولاً على عالم التقنية.