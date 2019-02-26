دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Phone Clone لنقل البيانات من أندرويد لأندرويد ومن أندرويد لـ iOS

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق Phone Clone لنقل البيانات من أندرويد لأندرويد ومن أندرويد لـ iOS

شراء هاتف جديد يجعل من المستخدم يشعر بالحماس، ولكن ينتهي هذا الشعور عندما ينوي نقل بيانات هاتفه القديم إلى هاتفه الجديد، حيث بالطريقة التقليدية يُمكن أن يكون الأمر مُرهق ويستغرق وقتًا أطول، بالمقابل ولحسن الحظ هناك الكثير من الخدمات والتطبيقات التي تدعم نقل البيانات من هاتف إلى آخر وبغض النظر عن نظام التشغيل، أحد أفضل هذه التطبيقات هو تطبيق Phone Clone والمُطوّر من قبل شركة هواوي.

حيث بالمختصر الشديد هو عبارة عن تطبيق لنقل البيانات بما في ذلك التطبيقات والصور والفيديو والموسيقى ورسائل SMS وغيرها الكثير بين هاتف أندرويد وأندرويد أو أندرويد و iOS، ولعل الخاصية الأخيرة مطلوبة وبشدة.

بدوره أيضًا يمتاز تطبيق Phone Clone بسهولة الاستخدام، فضلًا عن سرعة نقل البيانات، أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فأولًا تحتاج إلى تحميل التطبيق من على كلا الجهازين، ومن ثم توصيل الهاتفين بنفس شبكة الواي فاي، بعد ذلك على الهاتف المُرسل قم بالضغط على خيار إرسال، ومن على الهاتف المُتلقي حدد خيار “استقبال”.

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الآن سيطلب منك التطبيق كلمة مرور لإكمال الاقتران بين الهاتفين، ببساطة قم بوضع كلمة مرور من طرفك، وقم بكتابتها على الهاتف المتلقي، ومباشرة ستظهر جميع البيانات التي يدعم التطبيق نقلها، أنت بدورك اختر البيانات المطلوبة، وأخيرًا اضغط على خيار “إرسال”.

أخيرًا تطبيق Phone Clone متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل، لتحميله على أندرويد انتقل إلى هنا، وعلى iOS انتقل الى هنا.

التدوينة تطبيق Phone Clone لنقل البيانات من أندرويد لأندرويد ومن أندرويد لـ iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.