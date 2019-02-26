دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة آبل الموسيقية تصل مساعدات قوقل المنزلية Google Home

ظهرت الأخبار حول نية طرح خدمة آبل الموسيقي على مساعد قوقل والأجهزة المنزلية المتصلة به، وهو ما شكل إشارة مميزة لمحبي خدمة آبل وكذلك مقتنيي أجهزة Google Home التي تعمل بمساعد الشركة.

الآن وبحسب موقع 9To5Google، فإن خدمة آبل الموسيقية Apple Music بدأت بالظهور كإحدى الخدمات المدعومة على أجهزة المساعد الخاص بقوقل، كما يمكن وضعها كخدمة موسيقى افتراضية من بين الخدمات الموجودة.

وتنضم خدمة آبل الموسيقية إلى خدمات قوقل الموسيقية المتمثلة في YouTube Music وPlay Music، بالإضافة إلى خدمات سبوتيفاي وباندورا وديز التي تمثل شركات مختلفة.

الجدير بالذكر أن تطبيق مساعد قوقل على iOS أضاف خاصية تلقي الأوامر الصوتية لخدمة Apple Music وهو ما يعني إمكانية تشغيل المسارات الموسيقية عن طريق الأوامر الصوتية لمساعد قوقل.

التدوينة خدمة آبل الموسيقية تصل مساعدات قوقل المنزلية ظهرت أولاً على عالم التقنية.