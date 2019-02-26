دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تعرض نموذج لهاتف 5G في مؤتمر برشلونة #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي مؤتمر MWC هذا العام بالكثير من الإعلانات عن الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وسوني أيضاً كشفت خلال فعاليات المؤتمر عن النموذج الأول للشركة من هواتف 5G.

قدمت الكثير من الشركات المصنعة للهاتف إصداراتها الخاصة لهذا العام من هواتف 5G، حيث كشفت كلاً من هواوي، LG، Oppo وشاومي أيضاً عن إصداراتها الجديدة التي تدعم شبكات الجيل الخامس، بينما عرضت كلاً من وان بلس وسوني أيضاً النماذج الأولى لهواتف 5G التي تقدم لاحقاً هذا العام.

ويأتي هاتف سوني 5G في نموذج أولى بالتعاون مع كوالكوم، حيث من المقرر أن يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، مع رقاقة مودم X50 5G، وهي من المواصفات الرئيسية لهواتف 5G التي انطلقت هذا العام.

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وتشير التوقعات إلى أن سوني ستقدم هذا الإصدار رسمياً خلال فعاليات IFA هذا العام، كما تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم نموذج أخر من هاتف Xperia 1 الذي أعلن عنه مؤخراً حيث يأتي النموذج الجديد بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن سوني ستطلق خط جديد لهواتف 5G هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع سوني تعرض نموذج لهاتف 5G في مؤتمر برشلونة #MWC2019 ظهر على التقنية بلا حدود.