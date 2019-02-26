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القاهرة — سبوتنيك. وقال مندوب السعودية في مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن عبد الله الربيعة إن "المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 وحتى الآن بلغت 11 و460 مليون دولار أمريكي، وأودعنا ملياري و100 مليون دولار في البنك المركزي اليمني أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد ونقدم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا".
© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في وقت سابق من احتمال فقدان جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين بسبب استمرار سوء التغذية.
وقال خبير التغذية التابع لبرنامج الأغذية العالمي تراست ملامبو إن الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية في الحديدة "سيواجهون صعوبات على المدى الطويل في مقاومة الأمراض وفي الخصوبة".
ووفقا لوكالة "رويترز"، تدفع الأمم المتحدة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول في السويد، وتعد الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لأغلب الواردات اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل الخطة الأممية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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