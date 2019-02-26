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© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
ولفت عون إلى أن "هناك مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، والاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات سياسية في حين أن قرارات لبنان أسبابها اقتصادية واجتماعية".
ونقل البيان الرئاسي عن موغيريني تأكيدها لعون استعداد دول الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان.
وتشير تقديرات رسمية لبنانية إلى وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، ما يتسبب بضغوط اقتصادية واجتماعية على هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 4.5 ملايين نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عون: سنواصل العمل على إعادة السوريين إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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