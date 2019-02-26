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عون: سنواصل العمل على إعادة السوريين إلى بلادهم

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© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وقال عون خلال استقباله الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إن "لبنان حريص على عدم تعريض السوريين العائدين إلى بلادهم لأي مخاطر، والاتحاد الأوروبي قادر على التأكد من ذلك ميدانيا".

ولفت عون إلى أن "هناك مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، والاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات سياسية في حين أن قرارات لبنان أسبابها اقتصادية واجتماعية".

ونقل البيان الرئاسي عن موغيريني تأكيدها لعون استعداد دول الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان.

وتشير تقديرات رسمية لبنانية إلى وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، ما يتسبب بضغوط اقتصادية واجتماعية على هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 4.5 ملايين نسمة.

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