تقرير مدعوم بمستندات... الموساد يتحرك داخل السودان

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ووفقا لموقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، يساند الموساد حركة "عبد الواحد نور" المتمردة في دارفور، مشيرا إلى حصوله على وثائق بهذا الشأن.
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وأشار الموقع إلى أن الوثائق التي حصل عليها، تؤكد أن عبد الواحد نور تحدث إلى أعضاء الحركة عبر الأقمار الصناعية، وكلف القائد العام قدورة بمعاونة مصطفى روكرو، بتنفيذ المخطط.
ونقلت المستندات، أن زعيم الحركة قال خلال اتصاله الهاتفي، إن الموساد الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى ستقوم بتمويل العملية.
وأكد أن الترتيب للعملية سيتم "بالتنسيق بين قيادات الثورة العسكرية في الداخل وليبيا وأطراف الثورة المدنية".
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