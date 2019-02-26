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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو أن استقالة وزیر خارجیة إیران محمد جواد ظریف التي أعلن عنھا أمس الاثنین لن تغیر السیاسة الأمریكیة تجاه إیران.
وقال بومبیو في تصریح للصحفیین “یتعین على حكومة إیران التصرف كدولة طبیعیة وأن تحترم شعبھا”.
يذكر أن التلفزیون الحكومي الإیراني أعلن أن ظریف كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أشكر الشعب الایراني والمسؤولین طیلة الأشھر ال67 الماضیة وأقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مھامي وعن جمیع النواقص والتقصیر طوال فترة خدمتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبیو: سياستنا تجاه إيران لن تتغير عقب استقالة ظريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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