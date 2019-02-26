أسعار_النفط تواصل تراجعها في #آسيا

الخليج - واس

تواصل أسعار النفط تراجعها الثلاثاء، ففي الساعة 05,50 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 35 سنتا ليبلغ سعره 55,13 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم نيسان/ابريل، فقد تراجع 22 سنتا وبلغ 64,54 دولارا.

وسجلت أسعار النفط أساسا انخفاضا أمس الاثنين، في نيويورك ولندن. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 1,78 دولار وسعر برميل برنت 2,36 دولار أو 3,5 بالمئة عن سعر الإغلاق الجمعة.