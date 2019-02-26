تحذير عالمي من هجمات إلكترونية تهدد البنية التحتية للإنترنت

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أعلنت الهيئة المسؤولة عن عناوين الإنترنت أن أجزاء مهمة من البنية التحتية المعلوماتية تواجه هجمات كبيرة تهدد النظام العالمي لتدفق المعطيات على الشبكة العنكبوتية.

وأشارت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة «ICANN» بعد اجتماع طارئ إلى وجود تهديد مستمر وكبير لأجزاء مهمة من البنية التحتية تؤثر على عناوين النطاقات الخاصة بمواقع إلكترونية.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الهيئة، ديفيد كونراد، «إنهم يهاجمون البنية التحتية للإنترنت، لقد حصلت هجمات في الماضي، لكنها لا تشبه هذه».

وحدثت هذه الهجمات منذ 2017، لكنها أثارت قلقا متزايدا لدى الباحثين الأمنيين في الأسابيع الأخيرة، مما استدعى عقد الاجتماع الخاص لـ»ICANN»، بحسب وسائل الإعلام.

وقال خبراء الهيئة، إن تلك الهجمات قادرة على التجسس على البيانات خلال عملية النقل، وإرسال المعطيات إلى مكان آخر، أو على تمكين المهاجمين من انتحال هوية مواقع إلكترونية أخرى أو خداعها.

وشرحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في تحذير أمني معلوماتي، مؤخرا، أن «ذلك يشبه تقريبا شخصا يكذب على مكتب البريد بخصوص عنوان شخص ما ويتفحص بريده الإلكتروني ثم يسلمه باليد إلى صندوقه البريدي».

وتشمل الأهداف لهذه الهجمات مسجلي مواقع ومزودي خدمة إنترنت في أوروبا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، كما تشمل حكومات وأجهزة تجسس وشرطة وخطوط جوية وصناعات نفطية.

كما أصدرت السلطات الأميركية تحذيرا مماثلا الشهر الماضي بشأن هجمات على نظام أسماء النطاقات.