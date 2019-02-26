شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. وفاة طالب أثناء أدائه صلاة الظهر في مدرسته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعت إدارة التعليم بمحافظة الطائف طالباً بمدرسة متوسطة تحفيظ القرآن في رنية، توفي أثناء أدائه صلاة الظهر أمس الاثنين داخل المدرسة.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف، أن الطالب سعيد راشد بديوي بالصف الأول متوسط تعرض للإغماء أثناء تأديته صلاة الظهر داخل المدرسة، وجرى نقله إلى المستشفى بمرافقة أحد الأساتذة، بعد إخطار ولي أمره، إلا أن محاولات أطباء المستشفى لم تفلح في إسعافه فتوفاه الله.

بدوره أوضح مصدر، أن الطالب المتوفى سعيد راشد بديوي كان يعاني مرضاً مزمناً في القلب.