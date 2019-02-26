انت الان تتابع للمرة الثالثة.. فشل افتتاح مطار إسطنبول الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لا يزال الغموض سيد الموقف بالموعد الدقيق لافتتاح مطار إسطنبول الجديد، بعد الإخفاق بتدشينه للمرة الثالثة على التوالي. وأفادت صحيفة حريت أمس الإثنين، بأن مطار إسطنبول الجديد لن يدخل حيز التشغيل الكامل في الموعد المحدد، والذي أجل حتى السابع من أبريل. وتأجل تشغيل المطار بالكامل في البداية حتى يناير، وجرى تأجيله في وقت لاحق إلى مارس في انتكاسة للحكومة، التي تصفه بأنه ركيزة أساسية في طفرة بناء تقود نموا اقتصاديا قويا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ 15 عاما، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت حرييت، إن الانتقال إلى المطار الجديد من مطار أتاتورك الحالي سيبدأ في الخامس من أبريل.وسبق أن قال خبراء في مجال البيئة، إن عمليات إزالة الغابات بغرض بناء المطار وبنية المرافق المرتبطة به بما في ذلك مد خط للقطارات، ستضر بجودة الهواء في المنطقة.ولدى الافتتاح المبدئي للمطار، لم تتبدد المخاوف بشأن

وقالت حرييت، إن الانتقال إلى المطار الجديد من مطار أتاتورك الحالي سيبدأ في الخامس من أبريل. وسبق أن قال خبراء في مجال البيئة، إن عمليات إزالة الغابات بغرض بناء المطار وبنية المرافق المرتبطة به بما في ذلك مد خط للقطارات، ستضر بجودة الهواء في المنطقة. ولدى الافتتاح المبدئي للمطار، لم تتبدد المخاوف بشأن المتاعب التي يتعرض لها العمال في موقع البناء وكذلك بشأن موعد الافتتاح الكلي. وتجدد الحديث بشأن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال أعمال التشغيل، حيث وصل العدد إلى 55 عاملا لقوا مصرعهم في موقع المشروع. وكان أردوغان قال في مراسم الافتتاح إن مطار إسطنبول سيكون بمقدوره استيعاب 90 مليون مسافر سنويا، ويمكن توسعته لاستيعاب مايصل إلى 200 مليون مسافر. اقرأ أيضًا: هل تحول مطار إسطنبول الجديد إلى مقبرة للعمال؟

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