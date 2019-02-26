انت الان تتابع حظر التظاهر وعقوبات مشددة..البشير يصدر 4 أوامر طوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد المنظمة للمحاكمة والاستئناف

استمرارا لسلسلة القرارات التي يتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أسابيع من تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط حكومته، بسبب تدني الأوضاع المعيشية والاقتصادية، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، 4 أوامر طوارئ، تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، إضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر المواني والمعابر، فضلا عن حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

يبدأ العمل بهذه القرارت من اليوم، على أن ينتهي مع انتهاء المدة المحددة بالطوارئ، التي أعلنها البشير لمدة عام واحد، يوم الجمعة الماضي، وفقا للعربية. القرار رقم 1.. سلطات وحصانات وفوضت أوامر الطوارئ، القوات النظامية، بسلطات دخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على الممتلكات، والحجز على الأموال

يبدأ العمل بهذه القرارت من اليوم، على أن ينتهي مع انتهاء المدة المحددة بالطوارئ، التي أعلنها البشير لمدة عام واحد، يوم الجمعة الماضي، وفقا للعربية.

القرار رقم 1.. سلطات وحصانات

وفوضت أوامر الطوارئ، القوات النظامية، بسلطات دخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على الممتلكات، والحجز على الأموال والمحال والسلع، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو أي زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.

وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.

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ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.

القرار رقم 2.. منع التظاهر

وحظرت القرارات التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، وحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.

ومنعت الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، وحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة. وحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.

وحظرت أوامر الطوارئ، إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. ويحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.

ويحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، ونشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.

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وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب، بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.



القرار رقم 3.. النقد والذهب

وعن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، حظرت الأوامر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراءً خارج القنوات الرسمية، ومنعت حمل أكثر من 3000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري، وكذلك حمل وحيازة ما يزيد على 150 جراما من الذهب المشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.

وحظرت القرارات حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير، وشددت على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أياً كان شكله، أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه.

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ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب، بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة، ومصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر. كما تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.

القرار رقم 4.. المحروقات والسلع

حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ويحظر هذا الأمر، إذ يحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية "جازولين – بنزين – غاز- فيرنس"، إلا بموجب تصديق من السلطات المختص، ويحظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية.

ويحظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط، ويمنع أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة، ويحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة "التنك، ويحظر بيع الجازولين والبنزين والغاز والفيرنس خارج محطات الوقود أو المستودعات.

كما حظر القرار التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة، كما حظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة،

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وبالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف مواد هذا القرار كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ومصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر "مصادرة وسيلة النقل وإيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل".