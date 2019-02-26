بالصور.. 10 أماكن سرية وغامضة تخفيها خرائط جوجل

دبي - بواسطة محمد فارس © أماكن سرية على خرائط جوجل قاعدة للقوات الجوية التايوانية

القاهرة – مصراوي:

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، تقريرا يكشف قائمة الأماكن التي تخفيها خدمة الخرائط "جوجل مابس" وتشمل الأماكن السرية غير المسموح للناس العاديين بزيارتها، لأسباب مختلفة. © الجزيرة الوهمية الجزيرة الوهمية

عادة ما تكون هذ الأماكن السرية، التي لا يعرضها "جوجل" لمستخدميه، قواعد عسكرية أو جزر غامضة. © جزيرة جانيت في روسيا جزيرة جانيت في روسيا

وشملت قائمة أبرز 10 أماكن سرية في "خرائط جوجل":

1- جزيرة موروروا في بولينيزيا بفرنسا: جزيرة مرجانية صغيرة، اختفت معظم أجزائها بسبب التجارب النووية التي كانت تجرى فيها.

2- البيت رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو: شهد هذا المنزل المحجوب عن الخريطة وقوع جريمة اختطاف، ارتكبها آرييل كاسترو.

3- منزل في ستوكتون البريطانية: سبب إخفاء المنزل ليس معروفا، وتقول السيدة التي تقطن فيه منذ عام 2000 "لا أعرف سبب إخفاء منزلي". © قاعدة عسكرية يونانية قاعدة عسكرية يونانية

4- قاعدة للقوات الجوية التايوانية: هذه القاعدة ليست محجوبة عن جوجل مابس، لكنك إذا حاولت تقريب الصورة عليها، ستنقلك الخرائط بعيدا عن القاعدة.

5- جزيرة جانيت في روسيا: جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا. هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة.

6- قاعدة عسكرية يونانية: صورها على الخريطة غير واضحة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات خاصة بالأمن القومي. © قاعدة للقوات الخاصة في بولندا قاعدة للقوات الخاصة في بولندا

7- منشأة نووية فرنسية: منشأة خاصة بإعادة معالجة الوقود النووي، افتتحت عام 1976.

8- قاعدة للقوات الخاصة في بولندا: يحجبها جوجل لأنها تعتبر مركزا لقيادة القوات الخاصة.

9- منطقة "باسيو دي لوس نارانخوس" في إسبانيا: تقع في مدينة ألمرية، ويظل سبب حجبها غير معروف. © منزل في ستوكتون البريطانية منزل في ستوكتون البريطانية

10- الجزيرة الوهمية: اسمها جزيرة ساندي توجد في منطقة تابعة لفرنسا. اختفت من الخرائط عام 1979.