هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات

تنسق شركة هواوي HUAWEI الصينية مع مُشغلي خدمة الاتصالات في دولة الإمارات؛ استعدادًا لطرح هواتفها من الجيل الخامس 5G بالأسواق هناك قبل نهاية العام الجاري 2019.
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وأشار مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات، ديفيد وانغ، في تصريحات نقلتها عنه صحف محلية هناك، إلى أن الشركة الرئيسية بالصين تستعد في الفترة الحالية لشحن أول دفعة من سلسلة هواتفها من الجيل الخامس، مستبعدًا الاستغناء عن استخدام هواتف الجيل الرابع التي ستبقى هي السائدة في المستقبل المنظور، بحسب قوله.
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وكانت شركة هواوي قد طرحت مؤخرًا هاتفها HUAWEI Nova 4 بشاشة العرض Punch في الأسواق بالإمارات باللونين الأزرق البنفسجي الغامض والأسود الحالك الكلاسيكي.المزيد:
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