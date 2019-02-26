دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب سيتأخر تنفيذ شبكات الجيل الخامس 5G في أوروبا

في الوقت الذي تُعلن دول مثل الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية عن اتخاذهم خطوات فعّالة في تنفيذ شبكات الجيل الخامس 5G إلا أن تنفيذ الأمر ذاته في أوروبا سيتأخر عنهم بعض الوقت.

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وهو ما أوضحه المدير التنفيذي لشركة نوكيا، ساري راجيف، في تصريحات نقلتها عنه شبكة سي إن بي سي على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للاتصاالات 2019، حيث قال: "تنفيذ شبكات الجيل الخامس 5G في أوروبا سيتأخر بسبب قضايا تنظيمية"، مشددًا في الوقت ذاته على أن تطبيق معايير الجيل الخامس أصبح أحد الموضوعات المهيمنة على الساحة العالمية بالوقت الحالية.

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ونوه المدير التنفيذي لشركة نوكيا، إلى أن السبب في تأخر شركات الاتصالات الأوروبية في تنفيذ شبكات الجيل الخامس 5G يعود لافتقارها إلى الطيف - الموجات اللاسلكية المطلوبة للشبكات اللاسلكية عالية السرعة - عبر القارة، فضلاً عن العقبات التنظيمية:"موجات الطيف متاحة في بعض الدول وليس كلها".المزيد:

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