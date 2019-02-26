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واشنطن —سبوتنيك. والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن 400 من القوات الأمريكية سيبقون في سوريا، بعد الانسحاب الأمريكي، منهم 200 جندي ضمن قوات حفظ السلام.
© REUTERS / Faisal Nasser
والخطاب الذي أرسل في 22 فبراير/شباط، كان لرئيسي لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس.
وأشار ترامب إلى أن الخطوة تتوافق مع المادة 1221 من استراتيجية الدفاع الوطني، للسنة المالية 2018 و1231 من قانون NDAA لعام 2019.
ورغم ذلك لم يتضمن خطاب ترامب أية تفاصيل حول الاستراتيجية الخاصة بسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبعث برسالة سرية للكونغرس حول استراتيجيته في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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