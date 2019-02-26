5 سفراء في الديوان الأميري القطري... وتميم بن حمد يتحدث

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية أن تميم بن حمد، أمير قطر، استقبل 5 سفراء جددا من كينيا وإثيوبيا، وسلوفاكيا والدومينيكان، وكوت ديفوار، حسب صحيفة الوطن القطرية.
ورحب تميم بن حمد بالسفراء الجدد، وقال إنه يتمنى لهم التوفيق في مهامهم والعلاقات بين دولهم وقطر "تزداد تطورا ونماء".
ونقل السفراء لأمير قطر، تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري، بدوام التقدم والازدهار.
وجرت مراسم استقبال رسمية في الديوان الأميري للسفراء الخمسة.
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