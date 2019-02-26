شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى 8 مساءً.. «الأرصاد» تنبه من أمطار متوقعة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة. وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر تستمر حتى 8 مساءً.. «الأرصاد» تنبه من أمطار متوقعة على الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.