انت الان تتابع الاحتلال يواصل استهداف الفلسطينيين في بحر غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الاثنين، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن صيادين قولهم: إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت أكثر من مرة النار صوب الصيادين ومراكبهم في بحر المدينة، دون أن يصاب أي منهم بأذى". فيما ذكر شهود عيان أن إطلاق زوارق الاحتلال النار على الصيادين جرى في المنطقة المسموح الصيد بها دون وقوع إصابات. كان ثلاثة صيادين فلسطينيين قد أصيبوا قبل أيام جراء إطلاق نار من قوات البحرية الإسرائيلية قبالة ساحل بحر مدينة غزة.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات مستمرة ضد الصيادين ببحر قطاع غزة كان آخرها اعتقال 7 الأسبوع الماضي، وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.وعادة ما يبرر الجيش الإسرائيلي اعتقال واستهداف الصيادين في قطاع غزة بتجاوزهم مساحة