نصائح لإزالة السموم من الكبد والتمتع بصحة جيدة

يقوم الكبد بوظائف كبيرة، تتلخص في معالجة وتصفية الخلايا الميتة والكائنات الدقيقة والمواد الكيميائية والكريات الدهنية، لذلك يجب مساعدته بين الحين والآخر على إزالة السموم، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن خبراء تغذية بريطانيين،أنه ليس فقط ما نأكله يمكن أن يؤثر على الكبد، وأن هناك أمورا أخرى تساعد على إنعاش الكبد، والحياة بنشاط وصحة جيدة.

وذكرت الصحيفة أن الكبد يبذل قصارى جهده لتنفيذ مهام عمله، حتى لو تعرض للكثير من الجهد للقيام به، وللتخلص من السموم والحصول على المزيد من الطاقة والتركيز يُنصح باتباع الخطة التالية.

إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض، فهذا يعني أن كبدك بحاجة للعون:

- صداع غير مفسر.

- طفح جلدي.

- حساسية للكافيين.

- رائحة الجسم الزائدة.

- الحساسية الغذائية.

- الانتفاخ.

- صعوبة في فقدان الوزن.

وعندما يتعلق الأمر بإزالة السموم، هناك أشياء مهمة يجب التوقف عنها:

- الكافيين.

- الكحول.

- الأدوية غير الضرورية.

- الأطعمة المصنعة.

- كمية عالية من السكر.

الماء

هناك العديد من الطرق قليلة التكلفة للتخلص من السموم ومساعدة الكبد، وذلك بشرب الكثير من الماء (من 10 - 12 كوبا) أو شاي الأعشاب يومياً.

النوم

يقوم جسمك بمعظم عملية التنظيف في الليل عندما تنام، ألقِ نظرة على روتين نومك الطبيعي، واعرف ما إذا كانت هناك طرق يمكنك تحسينها.

السكريات

يلعب الكبد دوراً رئيسياً في موازنة مستويات الجلوكوز "السكر في الدم"، وعليك بتجنب الأطعمة التي تستخدم الفركتوز كبديل للسكر، مثل الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.

وجبة خفيفة

عندما تتناول وجبة خفيفة، لا يحصل الكبد على فرصة لتحقيق التوازن بين نسبة السكر في الدم، لذا حاول تناول ما يكفي من الأطعمة في كل وجبة، لإبقائك ممتلئا حتى موعدها التالي.

الطعام الواجب تناوله

- الخضار الورقي الأخضر.

- الفجل.

- الفاكهة الخضراء المقرمشة مثل الكمثرى والتفاح.

- التوت.

- الخضار المخمر مثل مخلل الملفوف.

- اللحم الأحمر.

- الدواجن.

- البيض.

- البقوليات.

- المكسرات والبذور.

- منتجات الصويا.

- المحار.

- المكسرات، وخاصةً البرازيل والجوز.

- الثوم.

- خل التفاح.

- العسل الخام المحلي.

- الكركم.