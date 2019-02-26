شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الفلوجة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، مصرع 3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارة تقل عمال بناء فى منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة، مما أسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة عدد آخر بجروح". وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف اسمه، أن "قوة أمنية قامت بتطويق موقع الانفجار، ونقلت الجثث إلى الطب العدلى والجرحى لمستشفى قريب لتلقى العلاج".

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