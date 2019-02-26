شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وطبية فى غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل، أطلقت الرصاص صوب عشرات الفتية والشبّان شرق رفح، مما أدى لإصابة ثلاثة منهم، نقلوا على إثرها للمستشفى.

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