«الأونروا»: تعاون وثيق مع فرنسا لتوفير الدعم للاجئين

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أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" عدنان أبو، أن هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد مؤتمر جديد للمانحين بالتنسيق مع فرنسا لتدارك أي أزمة محتملة، وسط مخاوف كبيرة من ظهور الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها الوكالة مجددا، مشيرا إلى أن العام الحالي بدأ بعجز مالي قدره 360 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأزمة ستقع وستؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة في حال لم يتم الحصول على تمويل جديد من المانحين، يضمن استمرار العمل بالشكل الطبيعي.
وأشار أبو حسنة إلى أن الأموال الموجودة في خزينة الوكالة كانت تكفي فقط لتشغيل مرافق الوكالة في الربع الأول من عام 2019.وتابع "إن المفوض العام بيير كرينبول يبذل جهودًا كبيرة في هذه الأوقات من أجل حمل الدول على دعم الوكالة"، لافتا إلى أن تحركاته في هذا الأمر، تشمل كل الدول التي من الممكن أن تساهم في تقديم
وأشار أبو حسنة إلى أن الأموال الموجودة في خزينة الوكالة كانت تكفي فقط لتشغيل مرافق الوكالة في الربع الأول من عام 2019.
وتابع "إن المفوض العام بيير كرينبول يبذل جهودًا كبيرة في هذه الأوقات من أجل حمل الدول على دعم الوكالة"، لافتا إلى أن تحركاته في هذا الأمر، تشمل كل الدول التي من الممكن أن تساهم في تقديم الدعم اللازم وسد العجز المالي الكبير في الموازنة.
كانت الولايات المتحدة أعلنت نهاية أغسطس من العام الماضي، قطع تمويلها عن "الأونروا" التي يستفيد من خدماتها أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كان يبلغ الدعم الأمريكي 360 مليون دولار سنويا.
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