انت الان تتابع «الأونروا»: تعاون وثيق مع فرنسا لتوفير الدعم للاجئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" عدنان أبو، أن هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد مؤتمر جديد للمانحين بالتنسيق مع فرنسا لتدارك أي أزمة محتملة، وسط مخاوف كبيرة من ظهور الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها الوكالة مجددا، مشيرا إلى أن العام الحالي بدأ بعجز مالي قدره 360 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأزمة ستقع وستؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة في حال لم يتم الحصول على تمويل جديد من المانحين، يضمن استمرار العمل بالشكل الطبيعي.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأموال الموجودة في خزينة الوكالة كانت تكفي فقط لتشغيل مرافق الوكالة في الربع الأول من عام 2019.وتابع "إن المفوض العام بيير كرينبول يبذل جهودًا كبيرة في هذه الأوقات من أجل حمل الدول على دعم الوكالة"، لافتا إلى أن تحركاته في هذا الأمر، تشمل كل الدول التي من الممكن أن تساهم في تقديم

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