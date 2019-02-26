شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعيد طفلاً سعوديًّا وصل إلى بانكوك دون علم ذويه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وصل طفل سعودي قاصر، إلى تايلاند بمفرده، بدون ولي أمره أو أي أحد من أقربائه، حيث اعتبرته السلطات التايلاندية طفلا، ولا يمكنه الحصول على تأشيرة وقامت بإعادته.

وتمكن الطفل، الذي يبلغ من العمر 14 عاما، ويدرس في الصف الثاني المتوسط، من الوصول إلى جواز سفره، وعمل تفويض يسمح له بالسفر عبر حساب “أبشر” الخاص بوالده بعد معرفة الأرقام السرية.

وتمكن الطفل من المغادرة عبر مطار جازان إلى جدة، ومنها إلى خارج المملكة، فيما توجه والد الطفل إلى مطار الكويت عقب معرفته بسفر ابنه وقام بإعادته.