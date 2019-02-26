جامعة جازان تكشف حقيقة إعلان توظيف لأعضاء هيئة تدريس «أجانب»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت جامعة جازان صحة المنشور المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تضمن رغبة كلية إدارة الأعمال في التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس “غير سعوديين”. Advertisements وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها أنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمحاسبة الجهة أو الشخص ناشر الإعلان المزيف جملة وتفصيلاً. وأضافت الجامعة أن جميع إعلانات الوظائف يتم إعلانها عبر موقع الجامعة الرسمي وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

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