شكرا لقرائتكم مصر: إحالة مذكرات حسن البنا إلى البحوث الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 21:58

أصدرت محكمة القضاء الإداري أول من أمس، حكماً بإلزام شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إحالة مذكرات مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، حسن البنا «مذكرات الدعوة والداعية»، وكتاب «تاريخ الإخوان المسلمين» (2003)، إلى مجمع البحوث الإسلامية لبيان حكم الشرع في محتواهما، في وقت تنظم القوات المسلحة المصرية ندوات تثقيفية لطلاب المدارس حول جهود الجيش في مواجهة الإرهاب.



وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، إن الجماعة اتخذت لنفسها تنظيماً هيكلياً هرمياً ابتدعت فيه ما يسمى بـ»مرشد الجماعة» و»مكتب شورى الجماعة» وغيرها من الترتيب المتدرج، حتى أصبحت كالخلايا السرطانية في جسد المجتمع، فهي لا تعد من خلاياه الطبيعية ولا هي تنفصل عنه. وأوضحت المحكمة أن هذا التنظيم في ذاته يحتاج إلى بيان رأي الشرع فيه، باعتباره لا يرقى ليكون مذهباً فقهياً كالمذاهب المعروفة بأصحابها وأتباعها، والتي عرف عنها تقبل الرأي المخالف وأصحابه، ولا هي ذات فكر مُجدد، وما يقوم عليه أتباعها من اعتناق مبدأ السمع والطاعة، ما أدى إلى وجود شوائب في الدين الإسلامي بثته هذه الجماعة من خلال كتبها ومعتقداتها.

وتابعت المحكمة إن أوراق الدعوى تضمنت بعضاً من هذه الشوائب، ومن ثم فقد وجب على الأزهر الشريف - في ظل الظروف الحالية، ونشأة جيل من الشباب فتح عينيه عليهم وسمعت أذناه عنهم ووعي فكره من كتبهم- أن يوضح ما أصاب هذا الفكر من الضلال ومقدار تعارضه مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يقوم على المساواة والتسامح والأخوة بين جميع المسلمين، ومواجهته بالرد والتفنيد والتصحيح، وفقاً لما ورد بواجبات مجمع البحوث الإسلامية من تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.

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إلى ذلك، نظمت قيادة الدفاع الشعبي والعسكري في القوات المسلحة المصرية ندوات تثقيفية لعدد من طلاب المدارس في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، لاستعراض دور الجيش في مواجهة الإرهاب، في وقت وزعت وزارة الداخلية المصرية كتيبات ونظمت ندوات داخل عدد من المدارس لتوعية الطلاب على دور الشرطة في المجتمع ومواجهة الإرهاب. وعد التوجه المؤسساتي الأمني في مصر لدى الأطفال والمراهقين لافتاً، وكانت العناية مركزة من قبل على الشبان في الجامعات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان، إنه انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق التواصل المستمر مع الشباب من مختلف الأعمار، ولخلق أجيال جديدة لديها الوعي الكافي لمواجهة كافة الأفكار المتطرفة والهدامة باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، واستمراراً للتعاون بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية لعدد من طلبة المدارس في محافظة الجيزة.

وأضاف الرفاعي إن الندوة بدأت بكلمة لمحافظ الجيزة أحمد راشد، استعرض خلالها التنسيق الدائم والمستمر بين المحافظة والقوات المسلحة فى مختلف المجالات الخدمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة قادرة على حمل راية الوطن نحو مستقبل أفضل.

من جانبه استعرض قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال محاضرة بعنوان «الجيش وأبطال المستقبل» جهود القوات المسلحة فى اقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء خلال مراحل العملية الشاملة وبداية التنمية على أرض سيناء (انطلقت في شباط/ فبراير من العام الماضي).