شكرا لقرائتكم الحريري أكد التزام القادة العرب والأوروبيين بـ"سيدر": علينا مضاعفة الجهود لضمان عودة آمنة للنازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 21:37

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان "القمة العربية – الاوروبية التي تجمعنا ترتقي لان تكون قاعدة لاعادة تأسيس الشراكة وتحقيق مصالحة عميقةحول المفاهيم التي تجتمع حولها دولنا ومجتمعاتنا". وقال خلال القائه كلمة لبنان امام القمة في الجلسة الصباحية المغلقة: "كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر الشقيقة على استضافة هذه القمة العربية - الأوروبية الأولى وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم. وأنوه بجهود الإتحاد الأوروبي لترسيخ روابط الشراكة والحوار مع العالم العربي".



وأضاف: "ليس للتاريخ وجه واحد، بل وجوه عديدة ترسمها الأحداث والمتغيرات، وبين أوروبا والعالم العربي تاريخ تتشارك فيه الأقدار والصراعات والصداقات. تاريخ يحاكي أزمنة الحروب وتاريخ يزخر بصفحات التفاعل الحضاري والثقافي والإنساني. ونحن في لبنان، نرى في بلدنا نموذجا متقدما لهذا التفاعل بكل مضامينه الثقافية والتعددية والاقتصادية، ولطالما اعتبرنا أنفسنا بوابة العرب على القارة الأوروبية، وبوابة أوروبا على العالم العربي، وهو دور نتطلع الى ان نؤديه دائما وأن نكون علامة مميزة من علامات التكامل العربي الأوروبي". وقال: "نحن شركاء في تعزيز ثقافة التعددية والحوار بين الحضارات وثقافة التعايش والتكامل بين الأديان. نحن شركاء في التعاون على حماية بلداننا من اخطار الإرهاب والتطرف. نحن شركاء في الحلول لمشكلات الهجرة وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية والأمنية. نحن شركاء في التبادل التجاري وانشطة الإستثمار والافادة من خبرات شبابنا وشاباتنا في التحديث والتنمية. نحن شركاء في التنسيق والتواصل الدائمين لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني".

وزاد: "نحن في لبنان متمسكون بالتعددية وننادي بحمايتها على جانبي المتوسط، لأن نقيضها هو التقوقع الذي يؤدي إلى التطرف والإرهاب. ونحن في لبنان متمسكون بالإعتدال الذي كان طريقنا في وجه الأزمات والإرهاب والفتنة والفوضى. وماضون في نضالنا للدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وفي مسعانا لتحديث قوانيننا في هذا المجال. ونحن في لبنان نستضيف ما يقارب مليوني نازح ولاجئ، معظمهم من النازحين الهاربين من سورية. هذه أزمة نضع كل إمكاناتنا لحلها، وندعو إلى مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية وبما يكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها".

وتابع: "نحن نقدر عاليا المساعدات الأوروبية للدول المضيفة، وندعو إلى زيادتها، وندعو المجتمع الدولي إلى ادراك خطورة وقف تمويل وكالة "الاونروا" وانعكاساته السلبية ليس على لبنان فحسب، بل على المنطقة برمتها".

"اللقاءات مع الأوروبيين تؤكد دعم لبنان"

وإذ أكد الحريري أن "الإتحاد الأوروبي، كما الأشقاء العرب، كانوا دائما إلى جانب لبنان، ولا سيما في المراحل المفصلية، وآخرها في مؤتمر "سيدر" بحيث أكدوا دعمهم لرؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل"، قال: "نحن بدأنا تنفيذ هذه الرؤية، ومصممون على المضي قدما بالإصلاحات كافة وتطوير القوانين وتحسين مناخ العمل. ونتطلع الى ان تكونوا جميعا شركاء فعليين معنا، حكومات وقطاعا خاصا".

ولفت الحريري الى أن "لبنان سيشهد، بإذن الله، في المرحلة المقبلة، نهضة اقتصادية واستثمارية حقيقية، وأدعوكم جميعا الى زيارته والاطلاع عن كثب على الفرص الواعدة فيه. وأتمنى لمؤتمرنا كامل النجاح، لأن قدرنا كعرب وأوروبيين أن نلتقي وأن نكون شركاء. هذا ما تقوله الجغرافيا، وهذا ما كتبه التاريخ".

وصف الحريري لقاءاته مع القادة العرب والأوروبيين بأنها كانت مفيدة وناجحة، مؤكدا أن "هؤلاء القادة جددوا التزامهم بمؤتمر "سيدر" ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه".

التقى ملك البحرين وأمير الكويت والمستشارة الالمانية

وكان الحريري واصل لليوم الثاني، لقاءاته في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ مع رؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية -الاوروبية، واستهلها بلقاء رئيس وزراء هولندا مارك روتي، في حضور اعضاء الوفد اللبناني الوزراء: جبران باسيل، علي حسن خليل، وائل ابو فاعور والوزير السابق غطاس خوري. وجرى عرض للعلاقات بين البلدين والتطورات من مختلف جوانبها.

بعد ذلك اجتمع الحريري مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال في حضور اعضاء الوفد المرافق وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك التقى رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس وتناول معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الحريري ايضا امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في حضور الوفد المرافق، وتناول البحث المستجدات العربية والعلاقات بين لبنان والكويت. ثم اجتمع الحريري مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وبحث معها الوضع في لبنان والمنطقة ومجالات التعاون بين لبنان والمانيا. ثم اجتمع الحريري مع ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة في حضور خليل وابو فاعور وتم عرض التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

... والرئيس المصري

واختتم الحريري لقاءاته في شرم الشيخ، بلقاء جمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور الوفد المرافق، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

بعد اللقاء، قال الحريري: "ختامها مسك، واللقاء مع الرئيس السيسي كان مميزا، خاصة وأنه هو من أقام هذا المؤتمر، حيث كان هناك حوار ممتاز، كذلك بالنسبة إلى اللقاءات الجانبية التي حصلت مع بعض الدول الأوروبية. هذا الأمر مفيد للعرب في رأيي، لأنه لدينا علاقات قائمة مع الأوروبيين، ولكن هذا المؤتمر أعطى فرصة لمصارحة أكبر وللحوار، ونأمل أن تستمر مثل هذه المؤتمرات، لأنها تحمل بالفعل إيجابية كبرى".

Advertisements

سئل: هل تلقيت بعض الوعود للبنان في اللقاءات الجانبية التي عقدتها؟ أجاب: "الحمد لله، كل القادة الأوروبيين الذين التقيتهم جددوا تأكيدهم على مؤتمر "سيدر" ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه، وهذا ما كنا نسعى إليه. من هنا أعتبر أن كل هذه اللقاءات كانت ناجحة".

وعن جمع وحدة صف اللبنانيين، أجاب: "الحمد لله، هذه الحكومة تضم كل الأحزاب اللبنانية الكبرى، ولبنان بحاجة إلى إصلاحات كبيرة جدا، وقد اتفقنا عليها مع الجميع وأدرجناها في البيان الوزاري، وعلى أساسها أخذنا ثقة عالية جدا من البرلمان، 111 صوتا. وأنا أعتمد على كل الأحزاب السياسية لكي تلتزم بالإصلاحات التي أقررناها. هناك قرارات سنتخذها، قد تكون صعبة، لكن الصعوبة تكمن في ضرورة تغيير طريقة عملنا".

وحول نوع من التحديات التي تواجه الحكومة، أجاب: "أنا أرى أن هذا التحدي ليس كبيرا إذا شرحنا للناس ما الذي نسعى إلى القيام به، وإذا كنا صريحين معهم في شأن حقيقة الوضع في البلد، عندها يتقبل الجميع هذا النوع من الإصلاحات".

وعن تحريك ملف مكافحة الإرهاب في المرحلة المقبلة، أجاب: بالنسبة إلينا مكافحة الإرهاب أساس. فأي اقتصاد يُبنى على الاستقرار والأمن، وما يقوم به الإرهابيون هو ضرب للاستقرار والأمن، لكي يبرروا وجودهم من خلال فشل الآخرين. لكن الحقيقة هي أنهم هم من خربوا الأوطان حيثما ضربوا أو وضعوا أياديهم. من هنا مكافحة الإرهاب تكون على عدة أصعدة، هناك جزء منها أمني، وهناك جزء آخر يتطلب منا أن نطور أنفسنا واقتصاد بلادنا ونتعاون في ما بيننا لتحسين حياة المواطن العربي، الذي هو الأساس. وأنا أرى أن هذا ما يركز عليه الرئيس السيسي في المقام الأول. وعندما زرت مصر اليوم وجدتها غير ما كانت عليه قبل سنتين أو ثلاث، وهذا أمر يرفع الرأس، وهو ما سنقوم به نحن أيضا في لبنان.

إن التعاون الأمني بين لبنان ومصر كبير جدا، إن كان على صعيد المخابرات أو المعلومات أو مكافحة الإرهاب، وهذه الأمور قائمة وسنستمر بها إن شاء الله".

"قوة اقتصادية كبيرة جدا"

قيل له كيف تقيمون المواضيع التي طرحت خلال هذه القمة؟ أجاب: "وجدت أنها مواضيع مهمة جدا، وأنا أرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأمور. من هنا أرى أن اللقاء الذي جرى اليوم بين العرب والأوروبيين هو لقاء مهم. البعض ينظر إلى الخطابات والكلمات، لكني أعتبر أن الأهم كانت اللقاءات الجانبية بين الدول العربية والأفرقاء الأوروبيين، وهذا ما يجعل العلاقة في ما بينا تتقدم. أنا أعتقد أن العرب والأوروبيين يمكنهم أن يكونوا قوة اقتصادية كبيرة جدا، إذا ما تمكنا من التفاهم على النقاط الأساسية والأمور التي علينا في البلاد العربية أن نقوم بها، وكذلك الأوروبيون من جانبهم.

بريطانيا والحظر على "حزب الله"

وفي حديث لقناة (DMC) المصرية قال الحريري ردا على سؤال: "إننا نعّول على الرئيس السيسي بأن يقف دائما إلى جانب لبنان في المرحلة المقبلة".

وعن التوافق من خلال تشكيل الحكومة اللبنانية،أجاب: "الحمد الله لقد جرى التوافق، وإن شاء الله سترون النتائج عما قريب. اذا اتفقنا على سياسة اقتصادية، ولكن الأكيد أن الخلافات السياسية ستبقى، والمهم ألا تؤثر على الوضع الاقتصادي ووضع المواطن، وهذا أهم شيء بالنسبة لي".

سئل: ما هو موقفكم بعد أن وضعت بريطانيا حظرا على "حزب الله"؟ أجاب: "بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لـ"حزب الله" على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون أضافت الجناح السياسي. نحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان، وما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه، لذلك يجب علينا أن نبني افضل العلاقات مع الجميع وهذا هو الأساس لمستقبل لبنان ومصلحته".

وعن التعامل مع اللاجئين السوريين في المرحلة المقبلة، أجاب: "كما نتعامل معهم اليوم، بكل إنسانية ومحبة، ولكننا نرى مع كل الدول العربية والأوروبية، أن عودة كل النازحين إلى سورية يجب أن تكون آمنة، وهذا هو المهم بالنسبة لنا، وهناك نقاشات كثيرة تجرى، وإن شاء الله سنصل إلى الحلول".

... ويزور فرنسا في اذار

من جهة ثانية علمت "الحياة" أن الحريري سيزور فرنسا خلال شهر آذار (مارس) المقبل للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار اتصالاته الخارجية لتفعيل قرارات مؤتمر "سيدر"، بموازاة الخطوات التي ستتخذها حكومته والمجلس النيابي في هذا السياق.

ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يحدد موعدها في ضوء المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان المتوقعة في النصف الأول من آذار. ولفتت المصادر إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري سيزور بدوره باريس للقاء ماكرون وسائر المسؤولين الفرنسيين خلال الشهر نفسه، بناء لدعوة رسمية من باريس إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.

وذكرت مصادر مطلعة أن الزيارتين ستتمان قبل الزيارة المفترضة للرئيس ماكرون إلى لبنان، إذ أن فكرة زيارته التي كان يفترض أن تتم في الشهر الجاري تأجلت من دون تحديد موعد قريب لها. وأوضح زوار العاصمة الفرنسية لـ"الحياة" أن زيارة ماكرون لبنان ليست على جدول أعمال الرئيس الفرنسي في القريب العاجل. فهي كان يجب أن تتم مطلع السنة على أساس أن تطبيق "سيدر" يكون قد انطلق، لكن التأخير في تأليف الحكومة أعاق ذلك.