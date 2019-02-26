شكرا لقرائتكم بريطانيا نحو اعتبار جناح "حزب الله" السياسي إرهابيا الحريري: أمر لا يخص لبنان ويهمنا ألا تتضرر العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 00:46

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن "بلاده تستعد لحظر الجناح السياسي لـــ"حزب الله" وتعتبره إرهابيا، فيما قال وزير الخارجية الأميركي جورج بومبيو عن حزب الله إن "هذه المجموعة الإرهابية التي ترعاها إيران أيديها ملطخة بالدماء الأميركية وتستمر بتخطيط وتنفيذ هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم"، بينما عارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوة.



وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في حديث لتلفزيون "دي.إم.سي" المصري على هامش حضوره القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ: "بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لـ"حزب الله" على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون أضافت الجناح السياسي. هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان، وما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه، لذلك يجب علينا أن نبني افضل العلاقات مع الجميع وهذا هو الأساس لمستقبل لبنان".

ووفق ما أفادت وكالة "رويترز" فإن "بريطانيا ستحظر "حزب الله" في مجمله بما في ذلك جناحه السياسي، الذي تعتبره منظمة ارهابية".

وأكد الوزير البريطاني جافيد أن "حزب الله يواصل محاولاته لضرب الإستقرار الهش في الشرق الأوسط، وأن بريطانيا لم تعد تميّز بين جناح "حزب الله" العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي". وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت كذلك أنه "من الواضح أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله لم يعد موجوداً".

وجاء القرار البريطاني عقب موجة غضب بعد ظهور أعلام "حزب الله" في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في لندن.

ويُحتمل أن تحظى الخطوة بدعم قوي من نواب حزب العمال السابقين، جوان ريان ومايك غابيس وإيان أوستن، الذين استقالوا من الحزب الأسبوع الماضي، إذ دعا هؤلاء النواب الوزراءَ إلى "حظر الجماعة كاملة".

من جهته، أعلن عمدة لندن صادق خان وأحد أعضاء حزب العمال، دعمه للخطوة. غير أن هذه الخطوة بحاجة للمصادقة عليها من قبل البرلمان، ما يزيد من احتمالية الاعتراض عليها من قبل جيرمي كوربين، عضو البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال المعارض، الذي أشار من قبل إلى أفراد الحزب على أنهم "أصدقاء".

وقد تصل عقوبة الانتماء إلى حزب الله أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات.

وفي المقابل وفي معرض تعليقه على مسودّة القرار البريطاني، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح: "لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحزب الله الممثل بالحكومة اللبنانية"، معتبراً أنه "لا يمكن لأيّ دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب". وأوضح أن "فرنسا تفرق بين الفرع السياسي لـ"حزب الله" الذي يمكن التواصل معه، والفرع العسكري".

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ترحيب إسرائيل

وفي رد فعل على ذلك كتب وزير الخارجية الاسرائيلي اسرائيل كاتس (أ ف ب) على تويتر "أود أن أشيد بالحكومة البريطانية على قرارها اعتبار حزب الله بأكمله منظمة إرهابية".

واضاف "في اجتماعي المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم، سأؤكد على أن مؤسسات الأمم المتحدة يجب أن تتخذ قرارا مماثلا".

وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون في بيان إن "التفريق بين الجناح السياسي والمسلح لحزب الله هو تفريق زائف ومصطنع. حان الوقت الآن لكي يفعل الاتحاد الأوروبي" ما فعلته بريطانيا.

ومساء اجتمع وزير الخارجية جبران باسيل إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي وصلت إلى بيروت من شرم الشيخ.

وأشار باسيل بعد لقائه موغيريني، إلى أن "تصنيف حزب الله بالإرهابي من قبل بريطانيا لن يكون له اثر سلبي على لبنان، وهو أمر اعتدنا عليه من الدول الأخرى"، لافتا الى ان "بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية".

وقال: "لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني".

وفي موضوع النازحين قال باسيل: "إننا متفهمون أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين هي الحل الوحيد، والاتحاد الأوروبي سيساعدنا في هذا الموضوع".

من جهتها اعتبرت موغيريني أن "موقف بريطانيا بشأن "حزب الله" هو شأن سيادي خاص بها ولا يؤثر على موقف الاتحاد الاوروبي تجاه الحزب".