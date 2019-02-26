شكرا لقرائتكم موسكو «تنصح» واشنطن حول التعامل مع بيونغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، هانوي – أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 01:37

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي غداً، معلناً أنه لا يستعجل إبرام اتفاق نووي، طالما التزمت بيونغيانغ وقف اختبار تلك الأسلحة.



في الوقت ذاته، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة طلبت من بلاده قبل القمة، المشورة في ما يتعلّق بالتعامل مع كوريا الشمالية. لافروف الذي يزور فيتنام أيضاً هذا الأسبوع، قال إن موسكو تعتقد بأن على واشنطن أن تقدّم «ضمانات أمنية» لبيونغيانغ، لإنجاح اتفاق لنزع أسلحتها. وأضاف أن «الولايات المتحدة تطلب نصيحتنا، وجهات نظرنا حول هذا السيناريو أو ذاك» في شأن مسار القمة. واستدرك أن لا تسوية سريعة للتوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وتجمع قمة في هانوي يومَي الأربعاء والخميس، ترامب بكيم بعد قمة أولى عقداها في سنغافورة في حزيران (يونيو) الماضي، وأصدرا في ختامها تعهداً مبهماً حول «نزع كامل للسلاح النووي» من شبه الجزيرة الكورية، يواجه الجانبان صعوبة في تطبيقه.

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وقال ترامب عشية توجّهه إلى فيتنام إنه يعتقد بأنه متفق في الرأي مع كيم، وبأنهما أقاما «علاقة جيدة جداً». وأضاف: «لست مستعجلاً. لا أريد أن أستعجل أحداً. لا أريد سوى عدم إجراء اختبارات (نووية وصاروخية). سنكون سعداء طالما لا تُنفذ اختبارات».

وتابع أنه وكيم يتوقعان تحقيق تقدّم خلال القمة، مكرراً أن نزع السلاح النووي سيساعد كوريا الشمالية في تطوير اقتصادها. وردّ على منتقدين لأسلوب تعامله مع ملف الدولة الستالينية، مذكّراً بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ يؤيّد الجهود الأميركية في هذا الصدد.

ونفذت كوريا الشمالية آخر تجاربها النووية الست، في أيلول (سبتمبر) 2017، وآخر اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.