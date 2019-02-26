شكرا لقرائتكم قمة شرم الشيخ لتعزيز الشراكة العربية - الأوروبية ومواجهة التحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شرم الشيخ - «الحياة» | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 00:54

اعتمد القادة العرب والأوروبيون في ختام أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى في شرم الشيخ أمس البيان الختامي للقمة، الذي تفاوض كبار المسؤولين حوله على مدار الأيام الماضية.



واتفق الطرفان على تعزيز الشراكة العربية - الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وسبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، فضلاً عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن الاتفاق على عقد القمة العربية - الأوروبية المقبلة في بروكسيل عام 2022.

وأكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون في إعلان شرم الشيخ أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

وفي الجلسة الختامية سأل السيسي قادة وممثلي الدول عن أي ملاحظات على البيان الختامي، فرد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف: «قدمنا عدداً من النقاط للفنيين لتعديل البيان المشترك ولم نجدها في النسخة الموزعة علينا، ولذلك نأمل أن تؤخذ هذه النقاط في الاعتبار، فهذه القمة في غاية الأهمية، ويجب أن تعكس توجهاتنا في جامعة الدول العربية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «الملاحظات تتمثل في تعزيز التعاون بين المجموعتين، وتم تقديمها للأمانة العامة ولكن لم نجدها في هذه النسخة».

وعلّق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، رداً على وزير الخارجية السعودي، قائلاً: «لقد تلقينا من وفد المملكة العربية السعودية ووفد دولة الإمارات ومملكة البحرين بعض الصياغات المقترحة، وكذلك دولة لبنان»، لافتاً إلى أنه تم التحاور مع الجانب الأوروبي والاتفاق على أن يقتصر البيان على وضعه الحالي. وأضاف أبو الغيط أنه تم الاتفاق على تلقي كل تلك المقترحات بالتعديلات ثم توزيعها على المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بكل دوله من ناحية، وعلى بقية الدول الأعضاء بالجامعة العربية من ناحية أخرى، وبالتالي يحاط الجميع بالكامل بهذه الرؤى التي وردت من الأطراف العربية الثلاثة (السعودية والإمارات والبحرين).

وقال الرئيس السيسي: «لقد أرسينا دورية انعقاد القمة العربية - الأوروبية، مضيفين بذلك لبنة أخرى للصرح التعاوني المؤسسي المشترك بين دولنا، ومؤكدين عزمنا على استكمال المسيرة لمواجهة التحديات التاريخية غير المسبوقة التي نعيشها في مطلع القرن الحادي والعشرين».

ووصف السيسي القمة بـ «التاريخية»، موضحاً أنها شهدت نقاشات مثمرة، وتواصلاً مباشراً بناءً، على مستوى مؤسسي رفيع، هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات العربية - الأوروبية.

وقال: «هذا التواصل قد ساهم، وفي شكل كبير، في توضيح الرؤى والتوجهات بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لكافة دولنا، والتي كان من الضروري، أن تتم بشأنها عملية مكاشفة صريحة على هذا المستوى الرفيع، بما يعطي دفعة قوية للعلاقات العربية - الأوروبية، ويتيح لنا أن نشرع في بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تجاه هذه القضايا، وهو ما يعد أولوية قصوى لدولنا وشعوبنا، في ضوء تعاظم التحديات وتشابكها من جهة، والمزايا والإمكانات والفرص، لتعزيز التعاون ومواجهة هذه التحديات في شكل جماعي من جهة أخرى».

وعقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون جلسة مغلقة، ناقشت العديد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية - الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية، مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضاً تطورات القضية الفلسطينية، ومواضيع مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغيّر المناخ.

كما عقدوا جلسة عامة ثانية لبحث موضوعين رئيسيين، هما تعزيز الشراكة العربية - الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن القمة العربية - الأوروبية ترتقي لأن تكون قاعدة لإعادة تأسيس الشراكة، وتحقيق مصالحة عميقة حول المفاهيم التي تجتمع حولها الدول والمجتمعات في الجانبين.

وقال الحريري، في كلمة أمام القمة: «نحن شركاء في تعزيز ثقافة التعددية والحوار بين الحضارات وثقافة التعايش والتكامل بين الأديان، وشركاء في حماية بلداننا من مخاطر الإرهاب والتطرف، وفي الحلول لمشكلات الهجرة وتداعياتها، وشركاء في التبادل التجاري والاستثمار والإفادة من خبرات شبابنا وفتياتنا في التحديث والتنمية، وفي التنسيق والتواصل لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني».

وأضاف: «نحن في لبنان نتمسك بالتعددية وننادي بحمايتها، لأن نقيضها التقوقع الذي يؤدي إلى التطرف والإرهاب، كما أننا متمسكون بالاعتدال والدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات».

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وتطرق إلى أزمة النازحين السوريين قائلاً: «نحن في لبنان نستضيف ما يقارب مليوني لاجئ معظمهم من النازحين الهاربين من سورية»، مشدداً على أن «هذه الأزمة نضع كل إمكاناتنا لحلها».

ودعا إلى مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية، وبما يكفل سيادة الدول المضيفة وقوانينها.

وثمّن الحريري المساعدات الأوروبية للدول المضيفة ودعا إلى زيادتها، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة إدراك خطورة وقف تمويل وكالة «أونروا» وانعكاساته السلبية على لبنان والمنطقة.

وأكد أن لبنان سيشهد في المرحلة المقبلة نهضة اقتصادية واستثمارية حقيقية، داعياً الجميع لزيارته.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن هناك تصميماً من جانب القادة العرب والأوروبيين على مواجهة جميع التحديات الدولية «سوياً» من أجل مستقبل أفضل.

وأشاد توسك بالمناقشات الصريحة التي تمت خلال أعمال القمة أو المحادثات الثنائية، معرباً عن تقديره لروح التعاون المثمرة خلال المناقشات بين القادة.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بشأن كل القضايا، لافتاً إلى أن الأهم هو أنه جرت المناقشات بطريقة «مفتوحة» كشركاء، مشدداً على السعي لإيجاد «أرضيات» مشتركة، وأن رخاء وأمن أوروبا «متداخل» مع رخاء وأمن الدول العربية.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي إلى ضرورة التحلي بالشجاعة لمواجهة التحديات العالمية، ودعم شعوبنا من أجل مواجهة العالم الذي يتغيّر بسرعة.

من جهته، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس تطلع بلاده إلى بناء علاقات مستقبلية سليمة بين العالم العربي وأوروبا، خالية من الأحكام الجاهزة وفي منأى عن تأثيرات الأحداث العابرة، معرباً عن اعتقاده بوجود فرصة جديدة للتعاون المشترك في قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب في جوانبها المتعددة، وفق مقاربة متكاملة وشمولية تجمع بين روح المسؤولية المتقاسمة والتنمية المشتركة.

وقال ملك المغرب، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني: «إن التصور المتكامل للشراكة بين الجانبين يتطلب التركيز على بعض الأولويات، من بينها الأمن القومي العربي، وتحقيق نهضة بالوطن العربي، إذ يقع على عاتق أوروبا مسؤولية مساعدة جوارها العربي لبلوغ ذلك التصور، وتوجيه الشراكات المستقبلية نحو تهيئة بيئة فكرية وثقافية وإعلامية سليمة للتعايش والتعاون بين شعوب المنطقتين».

وأضاف أن «قمة شرم الشيخ تحظى بأهمية بالغة لدى العالم العربي، حيث تؤسس لجوار يحتل مكانة مميزة في خريطة علاقاته مع مختلف شركائه من دول وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية».

من جانبه، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تاريخاً طويلاً من التفاعل العربي - الأوروبي أثبت أن ما يجمع العالم العربي وأوروبا أكثر مما يفرقهما، وأن هناك ترابطاً بين أمن المنطقة العربية واستقرارها وأمن القارة الأوروبية، وهو ما جعل من التعاون العربي الأوروبي وحل أزمات العالم العربي ضرورة لحماية أمن أوروبا ومعالجة تحدي اللجوء والهجرة المشترك.

وشدد الصفدي على أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة، بما سبب ويسبب من ظلم ومعاناة وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي تشكل قضيته قضيتنا المركزية الأولى، مشيراً إلى حل هذا الصراع على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل.

وقال وزير الخارجية الأردني إن القدس - المدينة المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود - هي كما يؤكد الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، الملك عبدالله الثاني «مفتاح السلام»، مشدداً على أن المملكة ستستمر في تكريس كل إمكاناتها لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن بلاده تثمّن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، وسياساته التي طالما سعت إلى تخفيف المعاناة وإيجاد الأمل، بما في ذلك إدانته الاستيطان خرقاً للقانون الدولي، ودعمه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكداً أن المملكة تدعم كل جهد حقيقي فاعل ينهي حال الجمود الخطرة في العملية السلمية، ويفتح الآفاق نحو السلام العادل والشامل، مشيداً بدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً للاجئين السوريين.