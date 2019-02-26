شكرا لقرائتكم ديموقراطيو الكونغرس مستعدون لمقاضاة ترامب لإرغامه على نشر تقرير مولر حول «ملف روسيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 21:47

أكد أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإرغامها على نشر تقرير روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في ملف «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016 واحتمال تواطئها مع حملة الرئيس.



وسيقدّم مولر بعد انتهاء التحقيق، تقريراً سرياً إلى وزارة العدل. وسيعود الى الوزير بيل بار أن يقرر إحالة التقرير على الكونغرس ورفع السرية عنه، علماً انه غير ملزم بذلك.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف: «نحن مستعدون لرفع دعوى من أجل الحصول على التقرير والاستماع الى شهادة مولر أمام الكونغرس، وسنلجأ إلى القضاء إذا اقتضى الأمر. الضغط سيكون هائلاً، ليس فقط على الوزارة بل أيضاً على وزير العدل. سنضع هذه المعلومات في تصرّف العامة، وهذا ما من شأنه إرضاء الرئيس إذا كان صادقاً في تأكيده أن التقرير سيبرّئه». على صعيد آخر، أعلن ترامب أن «واحداً من أضخم الاحتفالات» سيُنظم في 4 تموز (يوليو) المقبل، بعنوان «تحية إلى أميركا»، توقّع أن تكون «من أضخم التجمّعات» في تاريخ واشنطن، بعدما تخلّى عن فكرة تنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة.

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وكتب على «تويتر»: «تذكّروا التاريخ». وأضاف أن هذه الاحتفالات ستشهد «ألعاباً نارية ضخمة، ونشاطات ترفيهية وكلمة من رئيسكم المفضّل».

من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة تطاول العواصم الغربية، بأنه «تبجّح» يستهدف إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها.

وقال: «انتهك الروس معاهدة (حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى)، وحان وقت معرفة كيفية التحرّك إلى الأمام وتقديم شيء يمكن للروس قبوله. تبجّح (بوتين) يستهدف محاولة إقناع العالم ودقّ إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت الجميع فيه متحدون». وأضاف: «الأوروبيون يدعمون قرارنا تماماً، وسنتحرّك إلى الأمام معاً لضمان أمن الشعب الأميركي».