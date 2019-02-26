شكرا لقرائتكم منظمات تونسية تندد بمنع دخول جزائري أراضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 00:58

منعت السلطات التونسية أمس، ناشطاً حقوقياً جزائرياً من دخول أراضيها للمرة الثانية من دون أن توضح أسباب اتخاذ القرار.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق إن الناشط الحقوقي الجزائري الطاهر بلعباس وصل صباح الاثنين مطار تونس قرطاج و «لم يسمح له بدخول الأراضي التونسية».

وأكد الزعق انه «سيتم ترحيله الى الجزائر في وقت لاحق»، رافضاً الكشف عن أسباب القرار.

Advertisements

وقبل أسبوع، منعت السلطات التونسية الطاهر بلعباس من دخول تونس عبر الحدود البرية في ولاية توزر (جنوب)، وبين بلعباس في تصريح آنذاك ان «الامن الحدودي التونسي أبلغني بأنني مدرج في قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول تونس ولا أستطيع الدخول من دون تصريح من وزارة الداخلية».

ونددت سبع منظمات تونسية بما فيها «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» و «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» بقرار المنع مطالبة السلطات «بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المعاهدات الدولية ومبادئ الثورة التونسية، ويمثل محاولة للعودة الى الممارسات البائدة التي خِلنا انها اندثرت مع النظام السابق».

كما وصفت المنظمات القرار «بالإجراء التعسفي والغريب» في حق القيادي في حركة العاطلين من العمل بالجزائر والناشط المدني.