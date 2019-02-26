شكرا لقرائتكم العراق يتسلّم مسلحي «داعش» المعتقلين في سورية خشية إطلاقهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – بشرى المظفر | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 22:15

أعلنت قوات الامن العراقية الشروع بالصفحة الثانية من عملية «ثأر المغدورين» في صحراء الانبار الغربية واقتحامها لملاحقة فلول «داعش» وذلك على خلفية اختطاف التنظيم عدداً من المدنيين في تلك المناطق، فيما أوضحت خلية الإعلام الأمني أسباب تسلم العراق ارهابيي «داعش» من «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) والاجراءات المتخذة في حقهم.



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وأوضح بيان لخلية الاعلام الحربي انه «واعتقلت قوات قسد خلال معارك مع داعش عدداً كبيراً من الدواعش داخل سورية ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الآن إلى وزارة الداخلية».

وأوضح انه «تفادياً لإطلاق سراحهم من قبل قوات قسد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلّمهم من الجهات الامنية العراقية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية فيحقهم، وبناءً على ذلك تم تسلم دفعتين منهم ولا تزال العملية مستمرة لغاية إكتمال العدد». وتابع البيان ان «القوات الامنية تجري عملية استلام الاسماء أولاً وتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض في حقهم واتخذ الاجراءات السليمة وفق القانون وإحالتهم مخفوربن من قبل وزارة الداخلية لإكمال الإجراءات القانونية الى لقضاء لينالوا جزاءهم العادل»، وأكدت خلية الإعلام الأمني ان «هذا الاجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط».

في الاثناء تعرض مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين احد اكبر المصافي النفطية في العراق لهجوم مسلح من قبل عناصر «داعش»، وقال مصدر أمني لـ «الحياة» ان «الهجوم حدث في الساعات الاولى من صباح اليوم (امس) من قبل عناصر داعش وقد ادى الى إصابة عدد من الموظفين العاملين في المصفى».

واضاف البيان ان «القوة التابعة للحشد رصدت تحركات داعش في التقنيات الحديثة، في منطقة الرفيعات جنوب محافظة سامراء، وردت على الارهابيين بقنابل الهاون والسلاح الرشاش الثقيل، ما أسفر عن اصابات وقتلى من الدواعش».