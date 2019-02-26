شكرا لقرائتكم وزير المالية البحريني: نحرص أن يكون المواطن المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق الوظائف النوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - محمد الشهراني | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 01:04

أكد عدد من الوزراء والمسؤولون البحرينيين عزمهم على تنفيذ كافة مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس (الإثنين)، بحسب ما هو مخطط لها مما يسهم في تحقيق أهدافه بتوظيف أبناء البحرين في الوظائف المناسبة لهم، معربين عن تمنياتهم بتكاتف الجميع في إنجاح هذا البرنامج الطموح الذي تسعى الحكومة الموقرة لتحقيقه لصالح الباحثين عن فرص العمل من المواطنين. مشددين على مباشرتهم تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف والذي سيسهم في تعزيز فرص العمل النوعية والمناسبة للمواطنين بحسب مبادراته الأربع الرئيسية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر القضيبية وتحدث فيه كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) الدكتور إبراهيم جناحي حول تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان آل خليفة أنه سيتم من خلال برنامج التوظيف الوطني توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مواصلةً للجهود التي قامت بها الحكومة في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة لتوفير فرص العمل المناسبة للبحرينيين.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني الى أن المواطن البحريني محورٌ أساسي الخطط والبرامج والمشاريع التنموية كافة التي يتم العمل على تنفيذها، وقال: «نحرص دوماً على ان يكون المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق الوظائف النوعية للباحثين عن عمل من المواطنين». مؤكداً أن أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الأربع الرئيسية والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل من خلال تعديل مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتعاون مع السلطة التشريعية، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل «تمكين» لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل إلى جانب رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري ورسم نظام تصريح العمل المرن بما يعزز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف».

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من جهته، أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الى أن الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات العديدة التي قامت بها المملكة لتخفيض نسب البطالة خلال الأعوام السابقة، منوهاً إلى أن الوزارة تطمح الى أن يحقق البرنامج الوطني للتوظيف أهدافه بتوظيف البحرينيين وتأهيلهم ليصبحوا خياراً رئيسياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن تحقيق مبادرات البرنامج يتطلب تعاوناً إيجابياً ومثمراً من شركاء الإنتاج الثلاثة، وقال: «الوزارة ستضع خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما تختص به من مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف نصب عينيها بما يحقق الأهداف التي من أجله تم تدشين هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل عبر القنوات المختلفة من توعية المواطنين بآليات التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحثهم على التسجيل ضمن قوائم الباحثين عن العمل في الوزارة».

وأشار إلى أن مبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختيار ورسم نظام تصريح العمل المرن ستعزز من اختيار البحريني لشغل الوظائف الشاغرة، كما تأتي هذه المبادرة استمراراً في تطوير سوق العمل. موضحاً انه سيتم خلال هذه المبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار للسنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا.

وأثنى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني على التعاون المثمر بين الوزارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين المستمر في كل ما يخص المواطن، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التعاون والتواصل مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف كونهم عنصراً مهماً لإنجاحه من خلال إشعار وزارة العمل بالفرص الوظيفية النوعية الشاغرة المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تهدف إلى جعل البحريني أولوية في التوظيف باعتباره الثروة الأهم ومحور عملية التنمية الشاملة، وتسعى لتلبية احتياجات سوق العمل مع مراعاة تنافسية العامل البحريني في سوق العمل.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الدكتور إبراهيم جناحي أن جهود صندوق العمل «تمكين» الداعمة للمواطن البحريني بدأت منذ تأسيسه سواء في مجال التدريب ليصبح البحريني الخيار الأول أو من خلال دعم الأجور إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة التي يملكها البحرينيون. منوهاً الى أن مبادرة إعادة تصميم برنامج دعم الأجور التي يتضمنها البرنامج الوطني للتوظيف تأتي في سبيل تعزيز استفادة المواطن من التدريب دعم الأجور الذي تقدمه «تمكين» وذلك في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل في مملكة البحرين، وجهودها في تنمية الفرد البحريني لشغل أفضل الوظائف وتحقيق مستوى معيشي أفضل. مؤكداً ان «تمكين» ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وسيتم تقديم المقترح خلال شهر. مشيراً إلى أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات ففي السنة الأولى بنسبة 70% وفي السنة الثانية 50% أما في السنة الثالثة بنسبة 30%، أما البرنامج الثاني فيتمثل في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة عن طريق دفع 250 دينار أو 25% لمدة ثلاث سنوات. مؤكداً أن إعادة تصميم برامج دعم الأجور ستسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.