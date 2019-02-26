شكرا لقرائتكم البحرين: مجلس الوزراء يوافق على الميزانية العامة للدولة.. ولا مساس بخدمات الصحة والتعليم والإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - محمد الشهراني | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 01:07

وافق مجلس الوزراء البحريني أمس (الإثنين) على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020 وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية، وروعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 إعادة هيكلة الميزانية العامة وبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في إطار مبادرات برنامج التوازن المالي حتى عام 2022 من دون المساس بالخدمات الأساسية التي تمس المواطنين كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان.



ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2019- 2020 وتبلغ 2745 مليون دينار للسنة المالية 2019 و2874 مليون دينار للسنة المالية 2020، فيما يقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3252 مليون دينار للسنة المالية 2019 ومبلغ 3287 مليون دينار للسنة المالية 2020، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 670 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلاه شاملاً ذلك برنامج التمويل الخليجي.