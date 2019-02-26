شكرا لقرائتكم ماي تحاول قمع تمرّد آخر في الحكومة البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ ساعة في 26 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 21:45

تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إقناع الوزراء المؤيّدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، بعدم دعم التصويت غداً على اقتراح نيابي يمكّن مجلس العموم (البرلمان) من الإشراف على ملف الخروج من التكتل (بريكزيت) وتأجيل الأمر، فيما أرجأت تقديم خطتها المعدّلة إلى المجلس حتى 12 آذار (مارس) المقبل.



وأعلنت ماي أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت كي تعدّل الاتفاق الذي توصّلت إليه مع بروكسيل ولم يرضِ النواب، على رغم لقاءات مكثفة لمسؤولين في حكومتها مع المفوّضية الأوروبية وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد.

جاء ذلك بعدما أعرب وزراء التقاعد أمبر راد والعدل ديفيد غوغ والأعمال غريغ كلارك عن استعدادهم لدعم الداعين إلى عدم الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، فيما هدّد وزراء آخرون بالاستقالة إذا لم تتخلَ ماي عن هذا الخيار. وقال مصدر مقرّب من الجناح المعارض لـ «بريكزيت» إن «الوقت ينفد والخروج من دون اتفاق غير مقبول وسنستمع إلى ما ستعلنه رئيسة الوزراء خلال الجلسة».

وهناك دعم قوي من الوزراء لخطة ستقدّمها النائب «العمالية» إيفيت كوبر والوزير المحافظ السابق أوليفر ليتوين، لتشريع قانون يؤجّل «بريكزيت»، إذا فشلت ماي في تمرير خطتها، فيما تسابق رئيسة الوزراء الوقت لإرغام النواب على الاختيار بين خطتها والخروج من التكتل من دون اتفاق.

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وأعلنت ماي تأجيل التصويت على خطتها المعدلة حتى 12 الشهر المقبل، مؤكدة أنها ستحاول غداً إحباط أي محاولة للتمرد في حكومتها، وقالت: «سأعلن بياناً أمام البرلمان (اليوم) ونناقشه غداً». واضافت ان المفاوضين «سيعودون إلى بروكسيل لمواصلة المحادثات، وما زالت مغادرتنا الاتحاد الأوروبي ممكنة في الوقت المحدد».

لكن وزير «بريكزيت» في حكومة الظلّ كير ستارمار اعتبر أن قرار ماي تأجيل التصويت على خطتها «منتهى اللامسؤولية ودليل على الفشل، ولا يمكن للبرلمان أن يسمح بذلك».

وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» أن رئيسة الوزراء تدرس خطة لتأجيل «الطلاق» شهرين، إذا لم تستطع ضمان التوصل لاتفاق بحلول 12 آذار.

ورداً على دعوتها إلى الاستقالة بعد الانتخابات المحلية المرتقبة في أيار (مايو) المقبل، قالت ماي إنها ستبقى في منصبها «لمتابعة تنفيذ أجندتها». وأضافت: «كنت واضحة تماماً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما قلت ان مهمتي ليست محصورة في تنفيذ بريكزيت، فهناك برنامج محلي عليّ إنجازه، مثل تحسين قطاع الصحة».

ونفت اتهامات تلقتها من أعضاء في حزبها المحافظ الحاكم، بأن لديها «مشكلة في شأن الهجرة»، قائلة إن «الهجرة أمر طيب بالنسبة الى البلد». واستدركت بوجوب تأمين مقدار أكبر من السيطرة على الأمر.