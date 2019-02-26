شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى ما نشر بشأن عملية إنزال "للدواعش" خلف القوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الإعلام الأمنى العراقى ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية بشأن عملية إنزال "للدواعش" خلف القوات العراقية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" مساء أمس الإثنين، عن الإعلام الأمني، فى بيان، قوله : "إحدى الوكالات الإخبارية نشرت خبرًا كاذبًا مستخدمة صورًا مفبركة لتضليل الرأى العام"، مبينًا أن "هذه الصور تم نشرها قبل أكثر من سنتين لقوة عسكرية بريطانية أثناء التدريب، فيما ضللت هذه الوكالة الحقيقة لتسوقها للرأى العام على إنها (عملية إنزال للدواعش خلف القوات العراقية(".



وحذر الإعلام الأمنى العراقى "الوكالة ومثيلاتها وكل من يحاول تحريف الحقيقة والعبث بالأمن الوطنى بإسلوب التزييف والفبركة المكشوفة"، متوعدًا بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للردع ولن نسمح بتاتًا بتشويه الحقائق".