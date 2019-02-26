الان تتابع “تراتيل” ديوان شعري جديد للشاعر عيادة خليل العنزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-حائل صدر حديثا عن نادي حائل الأدبي بالتعاون مع دار المفردات للنشر ديوان جديد للشاعر الأستاذ ، عيادة خليل العنزي بعنوان تراتيل، والذي يشتمل على قصائد متنوعة المضامين . يذكر أن الشاعر عيادة خليل عيسى العنزي، وهو من شعراء منطقة الحدود الشمالية ( عرعر) قد فاز بعدة مسابقات شعرية، أبرزها فوزه بالمركز الأول في مسابقة الشعر الفصيح ،التي أقامها نادي الجوف الأدبي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88.

وله مشاركات وطنية عديدة، كما شارك بأمسيات داخل الوطن وخارج الوطن

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