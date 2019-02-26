في إسبانيا.. شاب يمزق جسد أمه لـ1000 قطعة ويأكل بعضها

أوقفت السلطات الإسبانية شابا عقب اعترافه بقتل أمه وتقطيع جثتها لأكثر من 1000 قطعة، قبل أن يأكل بعضها ويطعم جزءا لكلبه الأليف.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن ألبرتو سانشيز جوميز البالغ من العمر 26 عاما، اعترف بجريمته الوحشية التي أودت بحياة أمه، ماريا سوليداد جوميز البالغة من العمر 66 عاما، وذلك عندما زاره المحققون في منزله في مدريد، للاستفسار عن المرأة التي فقدت منذ شهر ونيف.

وكشفت اعترافات الشاب عن حقائق صادمة، هزت الرأي العام الإسباني برمته، تتمحور حول تقطيعه جثة أمه وطهيه بعض بقاياها، قبل أن يتخلص من أعضائها في حاوية القمامة.

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والمقزز في الأمر، هو إقدام الشاب على أكل بقايا الجثة التي قام بطهيها، وإطعامها لكلبه أيضا، التفاصيل التي انتشرت مع بدء محاكمة الشاب في مدريد، في 23 فبراير الجاري، وعثر المحققين على بقايا جسد المرأة المغدورة، مخزنة في 6 صناديق بلاستيكية.

وصرحت الشرطة الإسبانية قائلة إن "القطع المتبقية من الجثة صغيرة جدا لدرجة استحالة تحديد الطريقة التي قتلها بها.. لقد مضى كثير من الوقت والجثة تحللت"، في حين نقلت تلك البقايا إلى معهد الطب الشرعي التشريحي، لإخضاعها لفحوص دقيقة.

والجدير بالذكر أن لدى القاتل تاريخ في جرائم المخدرات، وكذلك في ممارسة العنف الأسري ضد أمه، بينما يخضع حاليا لتقييم طبي نفسي من داخل زنزانته.