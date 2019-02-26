شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الهمم يُطلقون 50 حبارى في صحراء العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: هديل عادل
شارك 20 طالباً من أصحاب الهمم من منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، في إطلاق 50 من طيور الحبارى في صحراء العين، مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، بحضور عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وغبيشة العامري، مديرة مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة.
وقال ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق: «هذه الفعالية فتحت لنا آفاقاً لبناء شراكة مع مؤسسة زايد العليا، وأتاحت لنا فرصة إشراك جمهور جديد».
وأشار عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، إلى الأثر الإيجابي لإشراك أصحاب الهمم في تجربة إطلاق الحبارى من موائلها الطبيعية.
وتحدث علي مبارك الشامسي، رئيس قسم التعليم والاتصال بالإنابة، عن البروتوكولات التي يتبعها الصندوق لإكثار طيور الحبارى، قائلاً: «طوّر الصندوق بروتوكولين مختلفين، أحدهما للطيور التي ستطلق في البرية، والآخر للطيور المستخدمة لتعزيز مخزون التكاثر.
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